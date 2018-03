Tudorel Toader: Voi cere luni Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu SRI

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca in aceasta dimineata va cere Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI cu Ministerul Public. "Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru si, daca nu acopera si solicitarea catre Ministerul Public, in limitele competentelor mele legale date de art 132 din Constitutie, care spune ca procurorii isi desfasoara acivitatea sub autoritatea ministrului Justitiei - nu cum gresit a spus cineva sub controlul ministrului Justitiei - eu, in calitate de ministru al Justitiei, luni la p ...