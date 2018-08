Tudorel Toader vrea mandat LIMITAT pentru șefii ANP: Am cerut procedura de urgența

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că funcțiile de directori ai penitenciarelor sunt ocupate interimar pentru că se așteaptă schimbarea legii, astfel încât mandatul unui șef de penitenciar, director din ANP, sa fie limitat.

"Mi se pare normala ca periodic, la 4 ani, sa fie aceasta scoatere la concurs a posturilor ca cel ce este in functie sa poata ocupa din nou, dar sa dam sperante. sanse si altora. Am grabit elaborarea noului statul pentru penitenciare, se va numi statut politistului de penitenciare, unde am prevazut mandat de 4 ani, cu posibilitatea unui nou mandat, nu am scos niciun post de director la concurs din acest considerent. Proiectul de lege e in Parlament, am cerut procedura de urgenta, sper sa fie adoptat cat mai repede", a declarat Tudorel Toader.