Tudorel Toader vrea sa demonstreze TRANSPARENȚA modului de selecție a șefului DNA: Voi posta procedura dupa care s-au facut numirile din 2004 pana azi

Ministerul Educaţiei împreună cu Banca Naţională a României au semnat un acord potrivit căruia elevilor și studenților li se vor preda noțiunile de baze ale Educației Financiare. În plus, începând cu anul 2020, Educația Financiară va deveni disciplină obligatorie pentru elevii de clasa a 8-a. „Banca Naţională împreună cu Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară […]