Tudose il baga in CORZI pe Dragnea inainte de CEx: NU exista motive pentru sancționari și epurari! EXCLUSIV

Meteo: Vremea se raceste treptat Vremea se mentine destul de calda pentru aceasta perioada a anului, insa temperaturile scad treptat, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

Rusia trage cu ochiul la exercitiul NATO din Norvegia: Un avion rusesc de patrulare a survolat o nava americana Un avion rusesc de patrulare maritima strategica si de lupta antisubmarin Tupolev-142 a survolat la o distanta foarte mica nava USS Mount Whitney in largul Norvegiei, in timp ce NATO desfasoara in regatul scandinav cel mai amplu exercitiu militar defensiv al sau dupa incheierea Razboiului rece, rela ...

Bețivanii, cu urechile ciulite! Asta e rugaciunea care le va curma viciul! VIDEO Timp de două săptămâni trebuie rostită rugăciunea, iar cei care au probleme cu alcoolul vor putea să elimine viciul! Trebuie rostită în fiecare dimineață. Adevărat sau nu, cei care au căzuț în patima alcoolului și vor o ”eliberare” ar putea să încerce, nu-i costă aproape nimic. „Preamilostivă Stăpână! La acoperământul tău alergăm acum: rugăciunile noastre […] The post Bețivanii, cu urechile ciulite! Asta e rugăciunea care le va curma viciul! VIDEO appeared first on Cancan.ro.

PMB vrea sa cumpere 100 de locuințe de pe piața libera: este in așteptare de oferte Primăria Municipiului Bucureşti intenţionează să cumpere, până la sfârşitul anului, o sută de locuinţe de pe piaţa liber ...

O romanca a fost ucisa de iubitul italian! I-a dat foc pentru a se razbuna Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o româncă, din răzbunare. Acesta a incendiat locuința în care se afla tânăra, iar aceasta nu a mai putut fi salvată, murind în chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comună din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani a premeditat […] The post O româncă a fost ucisă de iubitul italian! I-a dat foc pentru a se răzbuna appeared first on Cancan.ro.

Doina Cernea a murit la 67 de ani. Muzica populara romaneasca a mai pierdut o voce de aur Doina Cernea, cunoscută și ca Doina Cernea de la Giurgiu, a murit la vârsta de 67 de ani. Cel care a făcut anunțul sfâșietor este Ilie Klement, promotorul folclorului local, printr-un mesaj emoționant. Zeci de artiști și-au exprimat regretul plecării regretatei cântărețe, printre care se numără Silvana Rîciu, Polina Gheorghe și Vasilica Tonu. Cântăreața de […] The post Doina Cernea a murit la 67 de ani. Muzica populară românească a mai pierdut o voce de aur appeared first on Cancan.ro.

A MURIT asistenta de la Spitalul din Zimnicea care a facut un accident vascular la serviciu Asistenta medicală de la Spitalul Zimnicea care se afla în stare gravă, internată la Institutul de Neurologie şi Boli Neurovasculare din Bucureşti, după ce a suferit un accident vascular la locul de muncă, a fost deconectată de la aparate.

Accident grav, cu 1 mort si 6 raniti, in Ialomita. Au fost implicate o masina si o caruta O persoană a murit şi alte şase au fost rănite, duminică seara, în urma unui accident petrecut pe DN 2C, în localitatea Amara din judeţul Ialomiţa, în care au fost implicate o maşină şi o căruţă.