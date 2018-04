TUIASI, prezenta la Targul Educational International din Ucraina. Declaratia EXCLUSIVA a rectorului Politehnicii iesene - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) a participat in perioada 19 - 22 aprilie 2018 la Kiev, la Targul Educational International „Education Abroad” alaturi de reprezentanti ai altor 13 universitati din Romania. Targul a fost organizat de Ministerul Educatiei si Stiintei din Ucraina, iar delegatia Romaniei a participat sub egida „Study in Romania”, cu sprijinul Consiliului National al Rectorilor. La manifestare au participat delegatii din Cehia, Cipru, Elvetia, Germania, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Romania, Statele Unite, Slovacia si Ungaria. In cele trei zile, delegatia Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi s-a intalnit ...