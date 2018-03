Tulburator! Ce ar fi facut „tatal criminal” din Brasov, inainte de a-si ucide copiii si sotia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nenorocire pntru o familie din Brasov! Un barbat s-a prezentat plin de sange la IPJ Brasov pentru a se preda. Individul le-a declarat politistilor ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul in varsta de 43 de ani s-a predat la sediul IPJ Brasov in urma cu putin timp si le-a declarat oamenilor legii ca si-a ucis sotia in varsta de 42 de ani, dar si pe cei doi copii, o fiica in varsta de 18 ani si un baiat in varsta de 13 ani. Din primele cercetari, crima odioasa se confirma, iar politistii sunt deja la fata locului pentru verificari. Autorul a fost retinut si este cercetat pentru infractiunea de omor. „Se efectueaza cercetarea la fata locului pentru stabilirea circumstantelor efectuarii acestor fapte. Barbatul e i ...