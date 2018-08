TULBURATOR! Iata cum traiau romanii zilele cumplite de dupa 23 august 1944! Avem ziarul Universul!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare. Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut ...

Tentativa interlopilor din Țăndărei a bloca în trafic mașina familiei din Tulcea are niște culise scandaloase. Agresiunea a fost comisă de o așa zisă patrulă a interlopilor, care acționează în zona Strachina de mai bine 2 săptămâni. Citește mai departe...

Criza de fiere este o durere puternica in zona superioara dreapta a abdomenului. Criza de fiere apare cand exista un blocaj in drenarea bilei in intestinul subtire. Durerea dispare doar atunci cand dispare si blocajul (piatra). Citește mai departe...