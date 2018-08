Tulcea. Festivalul Rowmania Fest va lansa la apa Flotila Romania Centenar

„Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră, să vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru acest brand Rowmania. Chiar ne bucurăm că aduceți un suflu nou sportului tulcean, iar implicarea dumneavoastră prinde la publicul tulcean, la oamenii de sport. Venind din sport, știu ce înseamnă sacrificiile de organizare, în primul rând, dar și sacrificiile sportivului în general, când treci prin sentimente deosebite, de la optimism, la eșecuri, bucurie, împlinire. Chiar dacă pierzi în competiție, trebuie să o iei de la început.



Domnule Patzaichin, vă mulțumim pentru faptul că nu v-ați uitat niciodată rădăcinile și că vă continuați misiunea pentru promovarea turismului durabil în acest colț al țării.



Tulcea merită să fie cunoscută în întreaga lume, iar noi, cei din Consiliul Județean Tulcea, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a vă ajuta să realizați aceste proiecte deosebit de interesante.

Dumneavoastră, organizatorilor, vă urez mult succes în continuare, iar pe tulceni îi invit să fie alături de noi și să nu rateze niciun eveniment pregătit în cadrul acestui festival!“, a declarat vicepreședintele Petre Badea.

Luni, 27 august, la Sala Dobrogea a avut loc conferința de deschidere a celei de a opta ediții a festivalului Rowmania Fest, la care au participat organizatorii acestui festival,și, din partea Asociației Ivan Patzaichin Mila 23, marangozul, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea,și primarul municipiului,RowmaniaFEST va sta acest an sub semnul Centenarului Marii Unirii. Derulată între 31 august – 2 septembrie, a opta ediție a Festivalului va marca lansarea la apă, la Tulcea, a Flotilei România Centenar, al cărei parcurs internațional va continua cu Londra (8 septembrie) și București (21 – 23 septembrie).Flotila este alcătuită din șase ambarcațiuni care reprezintă, simbolic, regiunile istorice care au revenit „acasă”, pe rând, în Anul Marii Uniri, respectiv: Basarabia (martie 1918), Bucovina (noiembrie 1918), Dobrogea (noiembrie 1918), Transilvania, Moldova, Muntenia (1 decembrie 1918).„Delta noastră, cu forma ei de inimă, colectează de fapt, prin intermediul Dunării, toate apele curgătoare din toate provinciile țării. Fiecare picătură de apă din râurile României ajunge la un moment dat în marea inimă verde a Deltei, înainte de vărsarea în mare. Flotila Centenar este mesajul nostru de unire, transmis din inimă, pe apă, din Tulcea către concetățenii noștri și către lumea întreagă. Salutul nostru pentru Marea Unire.Fiind anul Centenarului, încă de anul trecut am început un proiect împreună cu ICR Londra și Primăria Capitalei, prin care vrem să reprezentăm România sub forma istorică. Astfel, ne-am pus de acord cu o serie de istorici asupra faptului că șase regiuni istorice ar reprezenta foarte bine țara noastră și am construit șase ambarcațiuni speciale pentru fiecare regiune. Cea mai importantă este pentru mine este cea a Dobrogei, care va fi reprezentată chiar de oameni din Tulcea: Paul Vasiliu este căpitanul acestei ambarcațiuni.Cred că este o mândrie pentru toți tulcenii ca acest proiect să demareze din Tulcea”, a declarat inițiatorul acestui eveniment, Ivan Patzaichin.Festivalul va prezenta publicului tulcean Flotila Centenar, pe Faleza Dunării, iar manifestările încep de vineri dimineață la ora 9.00, la Mila 23, cu plecarea ambarcațiunii „Dobrogea”, care va porni în marș spre Tulcea, în amonte, cu un echipaj aflat sub comanda lui Ivan Patzaichin, secondat de Toma Simionov și marangozul Paul Vasiliu, constructorul Flotilei. Pentru a îi primi cum se cuvine, deținătorii de ambarcațiuni cu vâsle din Tulcea sunt invitați să coboare pe Dunăre, în jurul orei 18.00, să întâmpine ambarcațiunea, la ieșire Canal 36, și să vâslească alături de ea, în amonte, ultimele 2 mile ale călătoriei sale până la debarcaderul RowmaniaFEST.Echipajul care va vâsli de dimineață până seara, cei aprox. 40 de km de la Mila 23 până la Tulcea, va fi cel care va intra în Competiția Tamisei, la Londra, pe 8 septembrie, unde va acoperi o distanță asemănătoare (22 mile marine), însă acolo cursa va fi mai puțin dificilă, pentru că se va vâsli în aval.Potrivit organizatorilor, echipajul Dobrogea va pleca spre Londra, unde în data de 8 septembrie va avea loc curs propriu zisă, iar în data de 9 septembrie, pe malul Tamisei, într-o zonă centrală, lângă London Eye, va fi amplasată o scenă lângă care se va face o expoziție a bărcilor românești, fiecare regiune fiind prezentate cu imagini din dronă.Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle este inițiat de Ivan Patzaichin și organizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, cu sprijinul Alum Tulcea. RowmaniaFEST este realizat împreună cu Primăria Municipiului Tulcea și Consiliul Județean Tulcea.