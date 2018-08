Tulcea. Proiectul Hericoast, la finalul primei faze de implementare. In cadrul proiectului se are in vedere restaurarea si reabilitarea Farului Vechi Sulina

„Este un proiect de la început ambițios, o provocare pentru colegii din Consiliul Județean Tulcea. Pe parcursul proiectului, s-a văzut că se pot face și lucruri frumoase. Norvegia este lider de proiect, au fost cinci workshop-uri, am participat la trei dintre ele, la Sulina, Valladolid și Donegal, unde am văzut modele de bune practici, am văzut celebrele canale din Regiunea Castilla y Leon, care se doresc finanțate prin acest proiect, farul din Donegal, iar noi ne dorim modernizarea Farului din Sulina. Într-adevăr, au fost probleme la început, dar s-au făcut numeroase demersuri, sprijinite de domnul președinte Horia Teodorescu, astfel încât acest far să fie eligibil pe proiectul Hericoast.

Vreau să îi felicit pe colegii din Consiliul Județean, vreau să îi felicit pe stakeholderi, autoritățile din Sulina, Jurilovca, Sfântu Gheorghe, Chilia Veche, Sarichioi pentru faptul că au fost prezenți la fiecare din aceste întâlniri. Noi sperăm la cât mai multe proiecte, pentru că nu avem un buget foarte consistent și fiecare euro care vine din fonduri europene este binevenit. Succes și în alte proiecte pe viitor“, a declarat vicepreședintele Dumitru Mergeani.