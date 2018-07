Tulcea. S-au implinit 45 de ani de la punerea in functiune a uzinei de alumina (galerie foto)

„Alum Tulcea este un important producător și aș putea spune unul dintre jucătorii principali în județul Tulcea în realizarea de venituri pentru cetățenii acestui județ. Mă încearcă o emoție deosebită din cauza faptului că, în anul 1973, mă aflam în această fabrică, la deschiderea ei. Văd în sală o parte din foștii colegi de atunci și ingineri care ne-au călăuzit în viața noastră. Pentru mine personal a avut o importanță deosebită pentru că am fost marcat de-a lungul timpului în activitatea pe care am desfășurat-o și, ulterior, în facultate.



Am lipsit o perioadă din apropierea Alum, dar în timpul activității de aici, am participat la multe dintre realizările din domeniul investițiilor în această fabrică. Vreau să felicit fosta și actuala conducere pentru ce au reușit să facă din ce era aici, probabil colegii vechi își aduc aminte, un teren viran, cu gunoaie, și a ieșit o fabrică de pe urma căreia o bună parte din cetățenii orașului își duc traiul. Nu vorbim doar despre cei 700 de angajați, ci de toți ceilalți care activează pe orizontală și celelalte fabrici care depind de producția de aici. Felicit inclusiv pe patronii acestei fabrici pentru curajul și luciditatea cu care au investit destul de mulți bani și au avut încredere că în orașul nostru vor găsi forța de muncă necesară. Iată că astăzi, în an aniversar, dânșii se pot lăuda cu foarte multe realizări. Eu personal și domnul președinte Horia Teodorescu vă felicităm și vă dorim succes în continuare în activitatea dumneavoastră“, a declarat cu acest prilej administratorul public al județului, Vasile Strat.