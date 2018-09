Tupeu: Clujenii parcheaza unde pot, baietii de la Big Belly unde au chef, chiar in loc strict interzis

Podul de peste Somes a devenit parcarea celor de la Big Belly

Este cunoscut faptul ca, la Cluj, gasirea unui loc de parcare este o aventura in sine, clujenii lasandu-si masinile pe unde pot si cu speranta ca politia locala nu ii va amenda. Cu toate acestea, exista si o categorie de clujeni care, plini de nesimtire si tupeu, opresc sau stationeaza unde vor, chiar in locuri interzise, si nimeni nu pare sa le faca nimic.

Acesta este si cazul celo de la Big Belly Cluj, care au transformat podul peste Somes de pe strada Bucuresti, din cartierul Marasti, in propria loc parcare pentru masinile de livrare.

Chiar daca in Codul rutier este specificat cat se poate de clar faptul ca ” Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor pe poduri , pe si sub pasaje denivelate , precum si pe viaducte”, baietii destepti de la Big Belly nu numai ca le opres voluntar pe podul mai sus mentionat, dar le si uita ore in sir, intr-un dispret total fata de prevederile legale. Cu alte cuvinte, oricine are drum in zona strazii Bucuresti le poate observa, aproape la orice ora din zi, masinile parcate atat pe partea carosabila a podului, cat si, culmea, pe trotuar, astfal incat si pietonii sa fie stanjeniti.

Suntem curiosi de ce niciun reprezentant al Politie Locala nu s-a gandit vreodata sa ii ia la intrebari, in conditiile in care daca un cetatean ”obisnuit” ar parca la fel, s-ar trezi cu amenda si ar fi nevoit apoi sa-si ridice masina din curtea RADP Cluj.

