Turcia a ordonat arestarea clericului Fethullah Gulen! Alte sapte persoane, in vizorul autoritatilor

Cotidianul Haberturk anunta in editia luni ca Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016. Evenimentul are loc cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia. Ambasadorul rus Andrei Karlov a fost impuscat mortal de un politist care se afla in afara serviciului, cu prilejul deschiderii unei expozitii la Ankara, in decembrie 2016. Agresorul a strigat 'Allahu Akbar' si 'Nu uitati de Alep!', facand referire, dupa toate aparentele, la implicarea militara a Rusiei in Siria. El a fost impuscat mortal de fortele de politie la locul incidentului. Presedintele turc ...