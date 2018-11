Turcia apreciaza gestul SUA, de a oferi recompense pentru informații privind PKK

Mai mulți utilizatori sunt interesați de tehnologia blockchain decat de crypto monede – Google Trends Conform Google Trends, un număr din ce în ce mai mare de utilizatori caută subiecte legate de tehnologia “blockchain". Datele din căutările pe Google arată că mai tot mulți oameni par să fie interesați de tehnologia din spatele crypto monedelor — blockchain — decât de monedele digitale în sine

Alegeri in SUA: Doi republicani inculpati pentru frauda au fost realesi in Congres Doi republicani, Duncan Hunter, membru al Camerei Reprezentantilor din California, si Chris Collins, membru al Camerei Reprezentantilor din New York, inculpati pentru fapte penale, au fost realesi marti.

Întâlnire de taină între şefi din servicii. S-a discutat despre Operaţiunea Valiza (surse) Marți seară ar fi avut loc o întâlnire operativă pentru a analiza eșecul Operaţiunii Valiza, anunţă Antena 3. Potrivit sursei citate, la întâlnire au participat oameni din structurile instituțiilor de forță şi chiar politicieni.

Tutuianu nu va vota "niciodata" o motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD, chiar daca a fost exclus Adrian Tutuianu, exclus luni din Partidul Social Democrat, spune ca, indiferent de aceasta decizie a partidului, el nu va vota niciodata o motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD, insa va fi "critic unde trebuie".

Un tânăr din Australia a murit după ce a înghiţit, dintr-o glumă, un limax Sam Ballard, un tânăr în vârstă de 27 de ani din Australia, a murit zilele trecute din cauza unor complicaţii apărute după ce a înghiţit un limax în urmă cu opt ani, transmite Newsweek.

Victor Ponta: Dragnea și Valcov nu vor proiecte din bani europeni pentru ca fraudarea acestora se lasa cu dosare Victor Ponta acuză Guvernul PSD-ALDE că a abandonat defapt proiectele privind cele trei spitale regionale. Liderul ProRo ...

Prima reacție a lui Cabral, dupa ce Florin Busuioc a facut infarct! Cabral Ibacka a avut o reacție pe pagina sa de socializare, la scurt timp după ce prezentatorul meteo de la ProTV, Florin Busuioc, a făcut infarct. Cabral a scris un mesaj de încurajare: „Hai, Busule, hai! Te rog, că mâine e frumos afară!”. Florin Busuioc a suferit un infarct în timpul unui spectacol, în Craiova, […] The post Prima reacție a lui Cabral, după ce Florin Busuioc a făcut infarct! appeared first on Cancan.ro.

Alerta cu bomba in Barcelona La cerea Mossos d’Esquadra, poliţia din provincia spaniolă Catalonia, circulaţia trenurilor de mare viteză AVE a f ...

Elena Udrea, scandal in inchisoarea din Costa Rica! Cum au reacționat șefii pușcariei Elena Udrea și Alina Bica s-au plâns, în urmă cu ceva timp, de condițiile din închisoarea din Costa Rica. Autoritățile de acolo le contrazic pe cele două, chiar dacă avocata Alinei Bica, Laura Vicol, a susținut-o în declarațiile pe vcare le făcuse. „Este cumplit, este groaznic, am înţeles că dorm câte 3, 4 în pat. […] The post Elena Udrea, scandal în închisoarea din Costa Rica! Cum au reacționat șefii pușcăriei appeared first on Cancan.ro.