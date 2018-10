Turcia, prima tara din Europa care cumpara arme rusesti! Se doteaza cu rachete S 400

Rachete S 400 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turcia sfideaza Statele Unite si devine prima tara din NATO care se doteaza cu arme rusesti. Agentia nationala de presa a anuntat ca peste un an, in octombrie 2019, va incepe amplasarea sistemelor anti-aeriene si antibalistice S400. Vezi si: Nebunie in Turcia! Recep Tayyip Erdogan a pierdut majoritatea in Parlament In perioada urmatoare vor fi trimise in Rusia echipele de militari care vor opera bateriile. Statele Unite au avertizat Ankara ca risca impunerea de sanctiuni si blocarea contractelor cu Washingtonul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. turcia sta ...