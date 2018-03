Turda intrece Manchester si Milano si castiga competitia SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila

Turda a castigat competitia SUMP AWARDS 1

Municipiul Turda a fost desemnat castigatorul competitie SUMP AWARDS, la capitolul mobilitate urbana durabila. In cursa care a vazut peste 2000 de participanti, orasul clujean a depasit doua orase mult mai cunoscute pe plan international, Manchester si Milano, cu care intrase in finala, devenind castigatoarea competitiei.

Turda a fost nominalizat alaturi de Manchester si Milano intre finalistii competitiei pentru Planurile de Mobilitate Urbana Durabila 2018, la categoria SUMP Awards (Sustainable Urban Mobility Planning). Competitia se desfasoara la nivel european si este organizata de Comisia Europeana. In fiecare an sunt premiate eforturile depuse de administratiile locale pentru a promova mobilitatea urbana si administratiile locale cu cele mai bune planuri de mobilitate urbana. Turda a castigat locul 1, castigatorii fiind anuntati si premiati in aceasta seara la Bruxelles. Premiul a fost ridicat de primarul municipiului Turda Cristian Octavian Matei.

”Am castigat!!! Turda a obtinut locul 1 in competitia SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila, la nivel european. A fost o competitie stransa, intre 2500 de orase, in finala ajungand Turda, Manchester si Milano. In aceasta seara la Bruxelles a avut loc ceremonia in care au fost anuntati si premiati castigatorii, iar noi suntem campionii Europei! Multumesc intregii echipe! Este un real succes, o foarte mare realizare! Turda este din nou in prim plan la nivel international!”, arata primarul Turzii, Cristian Matei.

Turda a fost cea mai apreciata de juriu pentru viziunea de planificare clara si inspirata si pentru o strategie de finantare bine structurata. Toate orasele desemnate finaliste au fost selectate de un grup independent de experti in domeniul mobilitatii si al transporturilor.

Campania EUROPEAN MOBILITY WEEK se desfasoara in perioada 16-22 septembrie in fiecare an, oferind oraselor posibilitatea de a testa alternative de transport durabile. Prin incurajarea cetatenilor de a alege moduri de transport durabile, cum ar fi mersul pe jos si ciclismul, se urmareste scaderea emisiilor de carbon, imbunatatirea calitatatii aerului si transformarea zonelor urbane in locuri mai placute de a trai si de a lucra.

2017 a fost cea mai de succes editie a EUROPEAN MOBILITY WEEK pana in prezent, cu participarea a peste 2.500 de orase.

Primaria Municipiului Turda a depus in anul 2017 cererea de finantare europeana pentru 4 coridoare de mobilitate urbana, proiect care prevede modernizarea completa a arterelor de transport in comun, asfaltarea strazilor principale, achizitionarea de mijloace de transport in comun electrice, modernizarea statiilor si crearea pistelor de biciclete.

