Tureniul, pus la picioarele companiei RDS&RCS de Consiliul Județean

Consiliul Județean Cluj pare să se fi făcut preș în fața companiei de telecomunicații RDS&RCS, care vrea să monteze fibră optică în majoritatea localităților din județ. Chiar dacă unii primari s-au opus, cerând unele condiții pentru a aviza favorabil astfel de lucrări, forul județean a ”omis” să aibă în vedere cererile administațiilor afectate, nesocotind interesele proprietarilor de terenuri din respectivele comune. Un astfel de caz poate fi întâlnit și la Tureni, acolo unde administrația locală, prin primarul Daniela Elena Mănăilă, a acționat în judecată Consiliul Județean cerând anularea certificatului de urbanism emis de către acesta din urmă.

CJ Cluj avizează fără a lua în calcul părerea localităților afectate

Reprezentanții companiei RDS&RCS nu au întâlnit probleme în a obține aviz favorabil de la Consiliul Județean Cluj, în demersul lor de a monta fibră optică pe drumurile din județ, ba chiar pe drumurile locale din localități, chiar dacă s-a trecut peste condițiile impuse de către unele unități administrativ-teritoriale. Acesta este cazul și la Tureni, unde primăria a cerut clar ca efectuarea unor astfel de lucrări să fie făcută, în prealabil, după consultarea și obținerea acordului din partea proprietarilor de terenuri afectați, însă care s-au văzut eliminați de la masă tratativelor ”din greșeală”.

”Cei de la RDS&RCS nu au venit la noi pentru a le da certificate de urbanism, au mers direct la Consiliul Județean, pe considerentul că lucrarea respectivă trece pe mai multe UAT-uri. Consiliul Județean ne-a cerut acordul, din moment ce urmează să treacă fibra optică pe drumurile noastre, pe drumurile proprietatea primăriei, pe mai multe drumuri private și pe trotuarul de pe drumul național. Noi ne-am dat acordul către Consiliul Județean însă cu condiția ca să ceară acordul notarial și al proprietarilor pe al căror teren urmează să treacă respectivă fibră optică, pentru că altfel proprietarii respectivi nu vor mai putea face lucrări, pe viitor, pe propiile terenuri.”, arată primarul localității Tureni, Daniela Elena Mănăilă .

Problema apare însă în momentul în care reprezentanții CJ Cluj au “uitat” să mai ceară respectivul acord notarial de la proprietari, dând mână liberă celor de la RDS&RCS să înceapă lucrările. “Am aflat de la domnul Salanță (n.r: Claudiu Salanță- arhitectul șef al Consiliului Județean) că a fost o omisiune. Deci o dată a omis RDS-ul să vină la noi pentru discuții, apoi a omis Consiliul Județean să ceară acordul proprietarilor din Tureni, printre care și Primăria. În acest sens, am făcut adresă celor de la CJ Cluj, prin care le puneam în vedere omisiunea, însă de jumătate de an niciun răspuns. Și ne-am trezit acum că cei de la RDS au venit pentru ca noi să le avizam planurile de la cadastru. Deci ei și-au tras deja fibră pe drum, au desenat planul pe toate drumurile din Tureni, noi doar să-l mai vizăm. Când ne-am văzut în față acestei situații, am făcut acțiune în instanță de anulare a certificatului de urbanism pentru că nu conține condițiile impuse de către noi.”, mai arată aceasta.

RDS vrea avize gratis dar cere bani pentru a returna favorul

Pe lângă faptul că s-au văzut puși în fața situației de a fi vizitați în mod constant de către reprezentanții companiei RDS&RCS, primarul și consilierii locali din Tureni, peste a căror cuvânt Consiliul Județean Cluj a trecut din ”greseala”, își văd planurile de modernizare și dezvoltare a infrastructurii din localitate puse în pericol de stagnare, în condițiile în care compania de telecomunicații ar reuși să își instaleze fibra optică pe drumurile publice din localitate. Practic, dacă legea prevede că o unitate administrativ teritorială trebuie să acorde avize gratuite dezvoltatorilor din mediul privat, când vinde vorba de a efectua propriile lucrări pe drumurile din localitate avizele din partea mediului privat s-ar putea să nu mai vină sau să fie condiționate de plata unei taxe, care nu este mică.

”Ce se întâmplă. În momentul în care ei au deja fibra băgată în pământ, dacă eu vreau să asfaltez sau să fac lucrări similare, trebuie să îi contactez și să le cer acordul, care fie nu va veni, fie va costa. Adică primăria le dă avizul gratis, pentru că așa spune legea, iar eu dacă le cer să asfaltez mă izbesc de un refuz pe motiv că mașinile de tonaj ar afecta fibra optică sau îmi cer o taxa de 1000 de lei pe metru linear, cum fac cei de la Electrica. Și astfel, pe terenul propriu, al primăriei, ca să poți construi sau efectua lucrări de asfaltare, trebuie să plătești câteva sute de mii de lei către o companie privată pentru a primi avize.”, ne-a explicat primrul din Tureni, Daniela Elena Mănăilă.

