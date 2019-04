Turist argentinian jefuit si batut cu salbaticie de un roman, jura ca nu se mai intoarce niciodata in Italia, nici macar la proces

Turist argentinian batut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un turist argentinian, aflat in vacanta in Italia, a fost jefuit si batut crunt de un roman, in Viareggio. El a suferit rani multiple, avand nevoie de mai multe zile de ingrijiri medicale dupa atac. Romanul a fost prins, insa ar putea fi eliberat, pentru ca argentinianul a ramas cu traume atat de puternice, incat a precizat ca nu mai doreste sa se intoarca niciodata in Italia. Turist argentinian jefuit si batut atat de rau de un roman din Italia, nu mai vrea sa vina la proces Un turist argentinian a refuzat invitatia Curtii din Lucca de a se prezenta la proces, dupa ce politistii italieni l-au prins pe agresorul care l-a batut si jefuit in Viareggio, un roman pe nume Mihail Daniel Iancu. &q ...