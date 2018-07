Turistii veniti la mare, incurcati de aplicatia Waze. Soferii au fost directionati pe drumul vechi Constanta - Bucuresti

Soția unui polițist din cadrul Poliției Mătăsari ar fi folosit pistolul din dotarea polițistului, cu care și-a împușcat mortal mama, după care s-a sinucis cu aceeași armă, potrivit unor surse judiciare.Sursele citate precizează că femeia este, de asemenea, polițistă in cadrul TF Targu-Jiu, aflându-s ...

Un tânăr de 20 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu parapanta în localitatea Șiria, județul Arad. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. (Cele mai bune oferte laptopuri) Accidentul a avut loc duminică, pe dealurile din localitatea Șiria, acolo unde tânărul s-a prăbușit cu parapanta. La […] The post Un tânăr de 20 de ani, în stare gravă la spital după ce a căzut cu parapanta în Șiria appeared first on Cancan.ro.