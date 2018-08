Turmekistan, tara in care nimeni nu plateste apa, gazul si electricitatea. Fiecare om are chiar dreptul la 120 litri de benzina pe luna, plus un apartament gratis

Turkmenistanul ar trebui cunoscut cel putin pentru anumite legi adoptate de autoritati.

Cetateanul nu plateste pentru consumul de gaz, electricitate, apa, etc. In plus are dreptul la 120 de litri de benzina gratuit in fiecare luna. In conditiile in care litrul de benzina costa 20 de centi la un salariu mediu lunar de 300 dolari.

Turkmenistanul este a 4-a tara cu cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. Este remarcabil ca pricipalele ramuri industriale, agricultura, sistemul energetic si infrastructura rutiera apartin exclusiv statului.

S-a pastrat traditia de a se oferi apartamente gratuite bugetarilor, iar cei nerabdatori isi pot lua casa in credit la o dobanda de doar 1%, pe 30 de ani.

Totusi, meritul unei economii prospere nu le apartine oamenilor, ci naturii. Costurile mici de trai sunt posibile doar datorita resurselor naturale de care dispune tara, si nu datorita unei economii prospere.

Celelalte tari ai fostei URSS ii invidiaza pe turkmeni pentru conditiile accesibile de trai, dar sa nu ne amagim. Binele lor are doua taisuri, una e sa fii bogat si liber intr-o tara dezvoltata si alta e sa fii sub dictatura cu ”bine” nemeritat.

O alta tara in care traiul este superior si oamenii sunt fericiti, este Islanda.

In decursul timpului, multi filozofi si ganditori au imaginat un sistem social perfect, o tara ideala in care „sa curga lapte si miere” si de fiecare data un astfel de scenariu a fost considerat utopic. Daca este sa fim obiectivi, e suficient sa privim in jurul nostru si o sa ne vina greu sa credem ca aceasta lume plina de violenta si coruptie, plina de oameni cu o calitate indoielnica ar putea naste sau ar putea tolera un astfel de regat al binelui, al pacii, al solidaritatii reale, o lume fericita care se bucura cu adevarat de viata.

Cu toate acestea, exista o tara care nu are armata, unde casele si masinile nu se incuie si unde energia este gratis pentru toti. O tara care a inchis restaurantele McDonalds si cazinourile. Iar aceasta tara se numeste Islanda…

Despre miracolul Islandez nu ati prea citit mare lucru in presa centrala pentru ca nu se doreste ca un astfel de model sa dea idei si altora. Doar ca aici a avut loc, nu cu multi ani in urma, o revolutie foarte interesanta, imediat dupa criza economica din anul 2008. Spre deosebire de politica criminala din restul lumii prin care bancile internationale care au creat criza au fost ajutate cu banii tuturor sa supravietuiasca, in Islanda politicienii aflati la putere au fost dati jos, bancile au fost nationalizate, iar autorii crizei islandeze au fost vanati si arestati. Mai mult decat atat, cetatenii au iesit in strada si pentru a impune o noua Constitutie, scrisa in folosul intregului popor… Peste toate, islandezii au REFUZAT SA PLATEASCA DATORIA EXTERNA, justificand acest lucru prin faptul ca ea este una injusta, o expresie a uneltirilor impotriva Islandei, menite sa o distruga financiar…

Dupa aceste masuri, in opozitie cu cele ale tarilor europene care au ajuns sa ii finanteze chiar pe autorii crizei economice, tara si-a revenit si acum o duce foarte bine.

Dar cine este Islanda?

Probabil ca multi nu stiu mai nimic despre aceasta tara insulara nordica, aflata intre Atlanticul de Nord si Oceanul Arctic, dar isi amintesc despre aventura de la campionatul European din anul 2016 cand reprezentativa Islandei, cu o populatie cat un judet MIC din Romania – 325.000 de locuitori, a fost revelatia turneului, ajungand pana in sferturile de finala cu un entuziasm debordant, invingand Austria si Anglia, remizand cu Portugalia, cea care avea sa castige Campionatul.

Potrivit Capital.ro, „In anul 930, islandezii s-au constituit in republica, punand bazele primului parlament din lume, Althing. In 1262, insula a fost ocupata de norvegieni, iar in 1380 a trecut sub suveranitate daneza. In timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial insula a fost ocupata din motive strategice de catre Marea Britanie, iar in 1944 si-a declarat independenta.„

Astazi Islanda este un model social inspirator. Desigur, daca a fost lasata sa ajunga aici a fost si pentru ca nu prezenta o miza geostrategica pentru marile puteri, dar si pentru ca fiind locuita de doar 325.000 de oameni, raspanditi pe 103.000 de km patrati (adica cam 3 oameni pe km patrat), islandezii se cam cunosc intre ei peste tot si, prin urmare, se pot solidariza mai usor in folosul lor, lucru dovedit in gestionarea crizei.

In orice caz, Islanda are astazi cateva caracteristici care o transforma in tara cu cel mai avansat sistem social, cel mai uman si mai pasnic; unul in care ne-ar placea multora sa traim. Asfel, va prezentam cateva dintre lucrurile inedite culese de Capital.ro despre Islanda:

– Numarul turistilor care viziteaza tara este mai mult decat dublu fata de numarul total al locuitorilor. Turismul generaza o treime din PIB-ul tarii.

– Populatia fiind foarte putin numeroasa, oamenii se cunosc unii cu altii. Ca urmare, locuintele nu se incuie, iar masinile sunt lasate in parcare cu cheile in contact. – Folosirea cheilor este perceput ca un gest de grosolanie.

– Islanda nu are niciun local McDonalds. Toate au fost inchise in timpul crizei din 2009 si nu s-au mai deschis.

– Islanda nu are armata. Functia de aparare este exercitata numai de graniceri.

– Intreaga energie folosita provine din resurse neconventionale, cu exceptia autoturismelor. Islanda este una din putinele tari din Europa care foloseste sistemul de termoficare centralizata. Dar, spre deosebire de alte tari, energia este livrata gratuit.

– Scoala este gratuita pana la facultate, inclusiv.

Dupa ce afli toate aceste lucruri, parca iti vine sa te muti acolo. Oare nu am putea crea si noi in Romania macar o oaza de acest fel?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.