Turn de 14 etaje in centrul Iasului! Patronul Hampton vrea turnuri gemene. Este prima data cand ajunge la un profit de aproape un milion de euro

• Patronul fostului Hotel Europa vrea sa deschida un nou imobil cu spatii de cazare • Langa noul hotel Hampton ar urma sa fie construit alt hotel, cu 14 etaje, daca municipalitatea va fi de acord cu regimul de inaltime • Afacerea lui Gheorghe Ionescu a inregistrat pentru prima data un profit ce se apropie de 1 milion de euro • "Este vorba de o extindere a centrului de afaceri. Doresc sa construiesc un apart hotel (apartamente in regim hotelier - n.r.). Totusi, vom vedea ce se poate construi acolo. Mai am o suprafata libera cam de 600 de metri. Vom vedea cat ne putem inalta: cu 8, 10 sau 14 etaje. Primele trei, patru etaje vor fi open space pentru zona de birouri. Apartamentele ...