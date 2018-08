Turneu Cincinnati. Simona Halep s-a calificat in finala unde va juca impotriva lui Kiki Bertens

Ialomița: Accident grav soldat cu un mort și trei raniți Un tânăr de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs sâmbătă între localităţile ialomiţene Ţăndărei şi Platoneşti, relatează Agerpres

Simona Halep, calificata in finala turneului WTA de la Cincinnati Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.874.299 dolari, după ce a învins-o cu 6-3, 6-4 pe belarusa Arina Sabalenka, vineri, în penultimul act. Halep (26 ani) a făcut un joc consistent ...

Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in finala de la Cincinnati Tenismena de pe locul 1 mondial WTA, romanca Simona Halep a obtinut in noaptea de sambata spre duminica o frumoasa calificare in finala turneului WTA de Premier 5 de la Cincinnati.

Simona Halep merge din nou in finala de la Cincinnati, dupa o demonstratie de tenis Simona Halep s-a calificat din nou in finala turneului WTA de la Cincinnati, dupa o semifinala in care a trecut de Aryna Sabalenka din Belarus, un meci complicat, in fata unei tinere sportive de mare talent.

Simona Halep, in semifinale la Cincinnati ACUM LIVE Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com semifinala turneului WTA de la Cincinnati, turneu Masters de categoria Premier 5, dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka, pe hardul american de la Ohio, cu incepere de la ora 00.00.

La centenar, lectia jubileului. O natiune poate sa cada oricat de jos, de oricat de sus Jubileul (יובל, yoḇel) = anul de la finalul a 7 cicluri de shmita (an sabatic), an declarat sfant care cadea la fiecare 50 de ani, in care trebuia restituita egalitatea tuturor fiilor lui Israel, oferind noi posibilitati familiilor care au pierdut proprietatile lor si libertatea personala.

Cum se vede lupta cu gripa porcina la fata locului: Imagini de cosmar, conditii inumane si boala incurabila a Romaniei - "stiu eu mai bine" Imagini de cosmar cu gospodariile taranilor inainte si dupa ce le-au fost omorati porcii, cu lesurile aruncate in camioane si pravalite in gropi imense de pamant, cu echipele care lupta cu boala topindu-se sub soarele arzator in echipamentele de protectie - asa arata lupta cu pesta porcina africana ...

Castelul Wessélenyi, cel mai mare ansamblu baroc din Transilvania, a fost scos la vanzare Castelul Wessélenyi din Jibou, cel mai mare ansamblu baroc din Transilvania a fost scos la vânzare, valoarea sa fiind es ...

Minifotbal: Romania, invinsa in finala EURO 2018 Selecţionata României a fost învinsă de echipa Cehiei cu scorul de 4-1, sâmbătă, în finala Campionatul European de minifotbal - EURO 2018 - de la Kiev. Pentru România, campioană continentală în şase rânduri (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), a marcat Ionuţ Andrei Nemiţanu (34), iar pentru cehi ...