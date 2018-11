Turneul „Experience + Innocence” al trupei U2, incasari de peste 126 de milioane de dolari - VIDEO

Turneul „Experience + Innocence” al trupei irlandeze U2, încheiat la Berlin săptămâna aceasta, a generat încasări de 126,18 milioane de dolari şi ar putea fi cea mai profitabilă serie de concerte de anul acesta. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pentru cele 59 de concerte care au avut loc pe 30 de stadioane şi arene au fost vândute 927.034 de bilete, potrivit Variety, care citează Pollstar. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Turneul a avut ca scop promovarea albumului „Songs of Experience” (2017) şi a încheiat seria de concerte începută în 2015, dedicată albumului „Songs of Innocence” (2014), şi continuată în 2016 cu cea dedicată celei de-a 30-a aniversări a discului „Joshua Tree”. Potrivit Pollstar, toate cele trei au generat încasări de 594 de milioane de dolari. În total au fost vândute 4,9 milioane de bilete. Înainte de a reveni la Berlin, după ce show-ul din septembrie a fost anulat din cauză că Bono şi-a pierdut vocea, U2 a susţinut patru concerte pe 3Arena din Dublin. Acestea au generat încasări de 6,4 milioane de dolari, 46.529 de bilete au fost vândute, depăşind cifrele din 2015, când au fost generate încasări de 1,2 milioane de dolari pentru acelaşi număr de concerte. La Paris, pe Arena AccorHotels, grupul a cântat în faţa a 74.412 fani, iar cele patru show-uri din octombrie au generat încasări de 9,4 milioane de dolari. Un singur alt oraş a găzduit patru concerte U2 - Milano. Aici, pe Mediolanum Forum, trupa a produs 7 milioane de dolari, cu 50.661 de bilete vândute. În America de Nord, U2 a susţinut, între altele, trei concerte la Madison Sqare Garden din New York. ...