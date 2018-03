Tusk asteapta o propunere 'realista' de la Londra cu privire la frontiera cu Irlanda

Marea Britanie este necesar să propună o soluţie ”realistă” în legătură cu frontiera dintre Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, dacă nu doreşte să blocheze negocierile cu privire la Brexit, a avertizat preşedintele Consiliului European Donald Tusk, relatează Reuters, conform news.ro.

”Când am fost la Londra, săptămâna trecută, am auzit critici foarte dure de la premierul (Theresa) May şi alte personalităţi, în urma propunerilor europene cu privire la frontiera irlandeză”, a declarat joi Donald Tusk, într-o conferinţă de presă comună cu premierul irlandez Leo Varadkar.

”Dacă ar fi să respectăm această poziţie, nu ne aşteptăm mai puţin din partea Regatului Unit să propună o soluţie precisă şi realistă în vederea evitării unei frontiere dure. Atât timp cât nu se propune o asemenea soluţie, este foarte dificil să se aibă în vedere progrese sensibile în negocierile cu privire la Brexit”, a adăugat el.

”Dacă cineva de la Londra crede că trebuie să ne ocupăm de alte chestiuni înainte să vorbim despre Irlanda, răspunsul meu este următorul: «Irlanda mai întâi»”, a subliniat Donald Tusk.

Londra a respins, săptămâna trecută, schiţa juridică a unui acord cu privire la retragerea din Uniune prezentat de UE.

Marea Britanie nu vrea nici în uniunea vamală şi nici în piaţa comună europeană, dar doreşte să evite reintroducerea unei frontiere fizice între provincia sa Irlanda de Nord şi Irlanda.

Între măsurile propuse de UE se prevede ca Irlanda de Nord - în care va exista singura frontieră terestră între Regatul Unit şi Uniune după Brexit, în martie 2019 - să rămână aliniată la regulile pieţei unice şi uniunii vamale.

Theresa May a apreciat că niciun premier britanic nu ar putea să accepte aşa ceva, iar Partidul Independenţei Regatului Unit (Ukip) a acuzat Comisia Europeană (CE) că încearcă ”să anexeze” Irlanda de Nord.