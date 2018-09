TVR il contrazice pe Dragnea: Institutia NU are protocol de colaborare cu DNA

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA și TVR și că, dacă informația este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta.

Televiziunea publică îl contrazice însă pe Dragnea, printr-un răspuns oficial din data de 22 august. O cititoare STIRIPESURSE.RO a fost informată, în urma unei cereri în baza legii 544/2001, că TVR are protocoale de colaborare cu 20 de instituţii. Pe listă nu se află Direcţia Naţională Anticorupţie.

Vezi AICI lista protocoalelor încheiate de DNA! (.pdf)

"Am auzit că este protocol între DNA și TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, dacă e așa e un lucru grav. Și dacă am auzit chiar aș vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informația este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci?", a spus Liviu Dragnea.