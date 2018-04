U Cluj castiga la Avrig, scor 0-1. Fanii Universitatii bifeaza cea mai lunga deplasare din Liga a III-a. VIDEO

U Cluj victorie la Fc Avrig

Echipa de fotbal a Universitatii Cluj a castigat partida disputata in deplasare in fata celor de la FC Avrig, scor 0-1, acumuland 53 de puncte si consolidandu-si prima pozitie in Liga a III-a.

Dupa o prima repriza echilibrata, cu putine sanse la ambele parti, veteranul ”stundetilor”, Dorin Goga, a inscris in minutul 12 al actului secund, aducand echipa lui Falub in avantaj. Bucuria clujenilor a fost intrerupta insa trei minute mai tarziu, cand Florescu a fost eliminat, ”U” Cluj ramanand in 10 jucatori insa reusind sa se apare bine pana la finele partidei.

Pentru suporterii Universitatii, meciul disputat la Avrig, judetul Sibiu, a fost ocazia de a bifa si performanta de a face cea mai mare deplasare a Ligii a III-a, acestia calatorind mai bine de 400 de km dus-intors pentru a-si sustine favoritii.

La fel ca in partidele de acasa, fanii lui ”U” si-au incurajat echipa, cantand si arborand steagurile Universitatii spre victorie.

