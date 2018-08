U Cluj, debut cu victorie in Liga a 2-a. Galerie FOTO

U Cluj Metaloglobus 4

U Cluj a debutat cu victorie la revenirea in Liga a 2-a. Cu o evolutie solida, "Sepcile rosii" au invins-o pe Metaloglobus, 2-0, si isi anunta inca din start candidatura la promovare.

"Expulzata" la Targu Mures din cauza festivalului " Untold", care se desfasoara zilele acestea pe Cluj Arena, U Cluj a dominat in totalitate prima repriza si a deschis scorul in minutul 38, prin George Florescu, fostul capitan al primei reprezentative, care a inscris cu un sut din interiorul careului.

Echipa lui Adrian Falub si-a marit avantajul dupa pauza, cand Cristian Gavra, fotbalistul adus de la Viitorul, a inscris in viteza dupa un atac prelungit, arata gsp.ro

Metaloglobus a profitat de faptul ca jucatorii lui "U" s-au relaxat dupa marcarea golului secund si si-au creat cateva ocazii importante de gol, dar poarta ardelenilor a ramas intacta pana la final.

