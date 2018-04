U Cluj, victorie in derby-ul local cu Sanatatea. Mii de suporteri au creat o atmosfera superba. FOTO/VIDEO

U Cluj S n tatea 10

Echipa de fotbal a Universitatii Cluj a castigat derby-ul local cu Sanatatea Cluj, echipa care i-a dat mereu emotii, dupa o superba partida care a avut loc in cursul zilei de sambata, pe Cluj Arena.

In fata catorva mii de suporteri, care au scandat mesaje de incurajare si au cantat din primul pana in ultimul minut imnul Universitatii, elevii lui Adrian Falub au deschis scorul in minutul 32, printr-un penalty marcat de catre Giurgiu. Prima repriza s-a incheiat cu scorul de 2-0, dupa reusita lui Hordouan.

In cea de-a doua repriza, ”stundetii” nu au mai fortat, oaspetii reusind sa inscrie in minutul 85, prin reusita lui Soimusan, scorul final al partidei fiind 2-1.

Cu reusita de ieri, U Cluj are un avans de opt punce fata de locul doi, profitand si de infrangerea celor de la Industria Galda, care a pierdut, scor 0-3, cu ACS Comuna Recea.

Dupa cum era de asteptat, suporterii Universitatii au creat o atmosfera incredibila, care a dat clasa multor ”derby-uri” din Liga 1.

