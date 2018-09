Țuțuianu: Parchetul General sa verifice sursele de finanțare ale mișcarii #Rezist

Fiul lui Liviu Dragnea si sotia acestuia au fost agresati pe strada. Incidentul s-a petrecut in urma cu cateva zile. Agresorul ar fi fiul unui actor celebru. De asemenea, potrivit sursei citate, in acest caz a fost deschis un dosar in rem instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5. Acuzatiile sunt de amenintare si tulburarea linistii publice.