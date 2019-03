Țuțuianu, scrisoare anti-PSD distribuita in Dambovița: Tripleta Dragnea - Plumb - Oprea, acuzata ca a confiscat partidul

Pro România a început să distribuie, în județul Dâmbovița, o scrisoare în care senatorul Adrian Țuțuianu, fost vicepreședinte PSD care s-a transferat în partidul lui Victor Ponta, descrie Partidul Social Democrat ca fiind un partid „captiv în mâinile unui personaj bolnav”, iar filiala dâmbovițeană a devenit „afacerea personală a unei camarile” în frunte cu Rovana Plumb.

Pe de altă parte, spune Țuțuianu, în scrisoarea sa către alegători, cele mai multe investiții din județul Dâmbovița au avut sprijinul masiv al Guvernului condus de Victor Ponta.

Fostul ministru PSD își încheie scrisoarea prin îndemnul către cetățeni să vină alături de Victor Ponta și Pro România.

Scrisoarea face parte din strategia Pro România de a transfera imaginea lui Victor Ponta și a liderilor partidului către noua formațiune politică, majoritatea alegătorilor neștiind că ei au plecat din PSD.

Scrisoarea conține și o poză a lui Țuțuianu lângă Victor Ponta, plus însemnele Pro România.

TEXTUL INTEGRAL AL SCRISORII:

„Prieteni dâmbovițeni,

Vă vorbesc astfel, ca unul care s-a născut, a crescut și a muncit în mijlocul vostru toată viața. Vă cunosc și mă cunoașteți atât de bine.

După cum știți, după 20 de ani petrecuți în PSD, Liviu Dragnea a hotărât să mă excludă pentru singura „vină” de a avea curajul să spun lucrurilor pe nume. Fără niciun motiv argumentat, actuala conducere a PSD, captivă în mâinile unui personaj bolnav de lăcomie și disperare, a ales să ignore toată munca pe care am depus-o în acest partid și toate lucrurile bune pe care le-am putut realiza.

A trebuit să resetez tot parcursul de viitor și să mă gândesc bine la ce am de făcut. Am cântărit atent și am hotărât să vin alături de VICTOR PONTA și PRO ROMÂNIA, o echipă curajoasă care și-a asumat să devină alternativa corectă la PSD-ul lui Liviu Dragnea. Mai am multe de spus în politică și addministrație, iar ceea ce am lăsat, până acum, în urma mea, e un argument în plus că trebuie să continui.

Au fost multe intersecții în cariera mea, dar cea cu care mă mândresc foarte mult este perioada de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. A fost postura cea mai apropiată de comunități și modul cel mai direct în care am putut să facem ceva bun în acest județ.

Și am făcut. Am muncit împreună cu primarii, consilierii județeni și locali și am inițiat, construit și dus la capăt proiecte mari, pe care mulți nu le credeau posibile:

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Redeschiderea Spitalului de la Titu

Peștera Ialomiței

Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

Centrul Multifuncțional pentru Adulți cu Handicap Târgoviște

Complexul de servicii sociale Casa Soarelui Târgoviște

Centrul social Gaești

Universitatea Valahia din Târgoviște (campus, institute, clădiri noi)

Drumurile județene din zona montană a județului

Zeci de școli, grădinițe și cămine culturale reabilitate și modernizate

Peste 300 km de drumuri comunale și județene reabilitate

Spriijin permanent pentru investitiile private din judet (ex: Platforma Arctic de la Ulmi, Centrul comercial - mall de la Târgoviște)

Sprijin total pentru marile proiecte de infrastructură: DN 7 Bâldana - Titu și DNA 71 Bâldana - Târgoviște - Sinaia, aflate astăzi în licitație.

Sunt doar câteva exemple dintr-o listă mult, mult mai lungă. Sunt realizări care au fost posibile datorită unui efort uriaș și a unei susțineri guvernamentale pe măsură. Deloc întâmplător, cele mai multe investiții din județul Dâmbovița au avut sprijinul masiv al Guvernului condus de Victor Ponta. Victor Ponta însuși a insistat pentru multe din aceste proiecte, la fel cum Mihai Tudose, Daniel Constantin, Nicu Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu au fost alături de noi atunci când am avut nevoie.

Din păcate, ce se întâmplă azi în Dâmbovița, politic și administrativ, arată cât de mult au degenerat lucrurile. PSD a devenit un fel de colonie a unor stăpâni lacomi și disprețuitori, care nu au nicio legătură cu acest județ și nu simt nimic pentru el. PSD a devenit afacerea personală a unei camarile conduse de Rovana Plumb, Andrei Plumb și Alexandru Oprea (=Securitate), pentru care nu contează nici județul, nici primarii, nici nimeni. Contează doar ca ei să-și vadă mandatele căpătate, contează doar ca personaje dubioase din anturajul lor să acapareze financiar județul, contează doar să arunce cu mizerii în cei care li se opun. Ce legătură au ei cu Dâmbovița? Niciuna. Ce legătură au ei cu dâmbovițenii? Niciuna. Fac ei ceva pentru județ sau doar vând povești electorale până trec alegerile și apoi îi mai vedem doar de 2-3 ori pe an?

Din păcate pentru acești impostori, înșelătoria nu le va merge, din două motive:

1. Dâmbovițenii sunt oameni foarte inteligenți, de bună credință, care au simțul realității și cunosc bine ce se întâmplă în ograda lor. Ei știu cine e gospodarul și cine e mincinosul. Știu cine le-a călcat comuna de zeci de ori și cine i-a vizitat doar din poze. Știu cu cine au dat mâna și cu cine nu. Pentru toate astea, vor ști să aleagă singuri, cu mintea lor, cu sufletul lor.

2. Eu, personal, sunt mai puternic decât oricând și nu am de gând să cedez în fața unora care au confiscat PSD și, acum, vor să confiște tot județul. Agresivitatea lor nu mă sperie, ci mă provoacă și mai tare. Iar dacă ei se bazează pe amenințări și pe mizerii aruncate în stânga și-n dreapta, au am cea mai puternică temelie: OAMENII! Voi, prieteni dâmbovițeni, sunteți atuul cel mai puternic și de voi nu va trece nimeni.

Mi-ați acordat de multe ori încrederea voastră și am făcut tot posibilul să nu o pierd. Vă provoc din nou să veniți alături de mine, alături de Victor Ponta, alături de Pro România și să le arătăm tuturor că Dâmbovița este a dâmbovițenilor!

Cu prețuire, Adrian Țuțuianu”