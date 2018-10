UAIC a aniversat 158 de ani de la infiintare

Aniversare UAIC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 26 octombrie 2018, incepand cu ora 11.00, a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu” ceremonia Dies Academici, care a marcat aniversarea a 158 de ani de la inființarea Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, ordonatorul de credite al UAIC, care a a trecut in revista unele dintre cele mai importante realizari ale Universitații in beneficiul studenților sai, atat din trecut cat si din prezent: „A mai trecut inca un an peste Universitatea noastra, un an cu intrebari si cu raspunsuri, cu certitudini si cu proiecte, iar festivitatea de astazi este dedicata stradaniei comunitații academice si faptelor b ...