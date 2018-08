UAT Poarta Alba, judetul Constanta, scoate la concurs un post vacant

UAT Poarta Albă, cu sediul în comuna Poarta Albă, calea Bucureşti nr. 25, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.Condiţii specifice de participare la concurs:- are cetăţenia română;- cunoaşte limba română vorbit;- are vârsta minimă reglementară de prevederile legale pentru postul vizat;- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;- permis de conducere categoriile B, C, E;- nivelul studiilor: gimnaziale;- vechime ân specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 31.08.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.Proba scrisă în data de 31.08.2018, ora 10.00, la sediul instituţieiProba interviu în data de 03.09.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.Date de contact: Litescu Constantin, telefin 0747088992.