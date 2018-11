UBB anunța incheierea studiilor pentru cea de-a doua generație de cursanți EMBA

UBB

Cea de-a doua generație de cursanți ai EMBA University of Hull din România va marca vineri, 9 noiembrie 2018, încheierea studiilor printr-un eveniment care va reuni alumni, cursanți actuali și parteneri ai programului.

Ceremonia de absolvire oficială va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook, iar seara va fi organizat un eveniment de networking.

Din partea the University of Hull vor fi prezenți prodecanul Școlii de Business – Claire Hookham Williams și Directorul Programului MBA – Nick Snowden. O parte dintre absolvenți au participat, în luna iulie a acestui an, și la ceremonia de absolvire organizată de Universitea Hull în campusul din Marea Britanie.

Cea de a doua grupă de absolvenți formată din 21 de manageri și antreprenori din România se va alătura comunității globale de alumni EMBA University of Hull formată din peste 28.000 de membri din 150 de țări. Diploma de absolvire este internațională, acordată de University of Hull.

Școala de business britanică a fost lansată în Cluj-Napoca în anul 2015, iar partenerii proiectului sunt: Universitatea Babes-Bolyai, the University of Hull, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Banca Transilvania și Electrogrup. Programul este acreditat internațional de Association of MBAs și de Association to Advance Collegiate Schools of Business. În prezent, la EMBA The University of Hull studiază peste 50 de manageri și antreprenori români și străini din top și middle management.

Detaliile despre înscrierea la EMBA pot fi obținute accesând www.ubbee.ro sau contactând office•ubbee.ro.

