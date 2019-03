Uber da asigurari: 'Vom continua sa operam ca pana acum'

Uber 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a eliminat sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal", dar va reglementa si activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat in maxim doua - trei saptamani, a declarat vineri vicepremierul Daniel Suciu. Intr-o pozitie oficiala UBER sustine ca o sa functioneze in continuare ca pana acum si ii linisteste pe clienti. „Ordonanta de azi nu schimba cu nimic lucrurile pentru Uber in Romania - vom continua sa operam ca pana acum. Mai mult, Guvernul si-a expri ...