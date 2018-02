Uber lanseaza un nou serviciu revolutionar. Va fi mult mai ieftin si implica mai putin mers pe jos

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania americana de ride-sharing Uber lanseaza un nou serviciu, primul din ultimii trei ani. Noul serviciu, Express Pool, este gandit sa corespunda mai bine pe principiilor de baza ale conceptului de ride-sharing – mai multe persoane care impart aceeasi masina pentru trasee cu puncte de plecare si destinatii apropiate. In acest scop, algoritmul Uber, calculand pe baza unor factori precum traficul, pozitionarea masinilor, punctele de plecare sau destinatiile alese, stabilesc un punct de intalnire pentru sofer si mai multi clienti, precum si un loc in care toti clientii vor cobori din masina. Pentru sofer, acest lucru este posibil sa presupuna o asteptare de cateva minute, in timp ce utilizatorul va trebui sa se deplase ...