Uciderea trupului cu fapta, uciderea sufletului cu vorba

Fără putinţă de tăgadă şi lucru consimţit unanim în sânul omenirii, „dragostea" este cea mai mare, cea mai sfântă şi cea mai înaltă virtute creştină a sufletului omenesc. În cea dintâi Epistolă a sa către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel înalţă un adevărat imn de laudă iubirii dumnezeieşti ca model absolut pentru dragostea dintre oameni.