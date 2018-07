Ucigasul lui Marian Cozma a fost eliberat in secret, cu patru ani inainte de termen, pentru ”buna purtare”! Sztojka a dat petrecere

Ucigasul lui Marian Cozma a fost eliberat in secret, cu patru ani inainte de termen! Sztojka Ivan a dat petrecere joia trecuta, pe 19 iulie, dupa ce a parasit, in secret, puscaria de la Szombathely!

Informatia a fost aflata astazi, 25 iulie. Sztojka, fusese condamnat pentru uciderea lui Marian Cozma, dar ar fi fost eliberat cu patru ani mai devreme, pentru ”buna purtare”.

Ucigasul lui Marian Cozma a fost eliberat in secret: BMW nou, plus party!

'Va rog sa nu mentionati numele meu, ma tem sa nu am probleme. Sztojka a fost eliberat joia trecuta, dar publicul larg nu a stiut, totul a fost tinut secret. Imediat dupa eliberare, familia a dat petrecere. Si-a luat si un BMW nou. S-a dus la Budapesta, la Siófok, se simte bine”, a spus martorul, citat de borsonline.hu.

S-a spus ca Sándor Raffael, care a primit, finalmente, 18 ani de inchisoare, i-a aplicat lovitura mortala lui Marian Cozma, insa Sztojka a avut un rol important in acel eveniment nenorocit, fiind cel care ar fi declansat scandalul.

Ucigasul lui Marian Cozma a fost eliberat in secret, dupa ce a muncit in puscarie si si-a luat licenta in pshihologie

Sztokja a trecut pe la puscariile din Sopronkőhida, Baracska si Szombathely. 'A muncit in inchisoare si a studiat, obtinand o diploma in psihologie. despre psihicul uman', sustin avocatii maghiarului.

Marian Cozma, care juca atunci la Veszprem, a fost ucis in localul Patriota, din Veszprem, pe 8 februarie 2009, dupa o altercatie cu o banda de rromi.

Barul 'Patriota' se afla in subsolul unei cladiri care adaposteste Irish Pub-ul Skorpio. Astazi, doar acesta din urma mai este functional. Scarile care duc spre Patriota, unde 'Pasarila' a simtit cum lama unui cutit manuit de un las ii patrunde in carne, sunt baricadate in prezent cu scaune.

Ucigasul lui Marian Cozma a fost eliberat in secret. Mai sunt doar doi in puscarie

Raffael Sandor si Nemeth Gyozo au fost condamnati la inchisoare pe viata in prima instanta, in iunie 2011, iar Sztojka Ivan a primit 20 de ani de inchisoare. Au facut apel, iar pedepsele cu inchisoare pe viata au fost reduse la 18 ani, iar cea de 20 a fost redusa la opt. Curtea Suprema de Justitie din Ungaria a majorat, in octombrie 2012, pedeapsa lui Ivan Sztojka, de la opt la 13 ani de inchisoare. Ulterior, pedeapsa a fost redusa la 9 ani. Din care a facut cinci!

Pal Gabor, unul dintre criminalii lui Marian Cozma, iesise deja din puscarie. El fusese condamnat in 2012 la 5 ani de inchisoare, dar a fost eliberat mai devreme, pentru buna purtare! Cand a parasit penitenciarul Palhalma, pe 4 martie 2016, a fost asteptat de prieteni cu sampanie!

Alti complici, Csaba Bihari (4 ani de inchisoare), Gergely Péterné (3 ani de inchisoare) si Antalik László (2 ani si 8 luni inchisoare), sunt deja liberi. Ulterior, instanta a emis noi decizii, ajungandu-se de la 16 milioane de dolari si, in final, la 650.000 de dolari. Familia nu a primit nici un sfant.

'Daca as fi cinci minute singur cu criminalii, le-as lua capul! Sunt roman, nu mi-e rusine, vorbesc sincer! Era o banala bataie, cadea dintr-un pumn, se lovea de bordura, dar s-a folosit arma alba! Asta nu e barbatie! Le-as face acelasi lucru.'

'Raman la ideea ca a fost un atac comandat. Din toata discoteca, au sarit numai pe el! A doua: daca erau din Veszprem, nu se intampla asa, au venit de la 30 km. Vii de la 30 km sa sari pe el. Atunci ce e? Am vazut toate filmarile, asa am vazut.'

'Cum sa fi fost evitata tragedia? Ne intoarcem: a nascut sotia extremei Gergo Ivancsik, au fost toti jucatorii la petrecere, criminalii s-au dus la acel local, au atacat ca hienele! Poate daca avea briceag, sa se apere, scapa. Dar asa? Vilovski si Sesum au incercat sa-l protejeze. Dar degeaba! Baiatul meu era mort, iar ei dadeau cu picioarele in el. Asta e marea durere, nu stiu de ce a fost ucis.'

'Mi se rupe inima cand o iau pe aleile spre locul lui de cimitir. Nu as vrea ca nimeni sa fie in locul meu. Durerea e mai mare ca acum noua ani' – Petre Cozma, tatal lui Marian Cozma.

