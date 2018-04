Ucraina "studiaza" acuzatiile privind finantarea libiana a fostului premier Iulia Timosenko

Anchetatorii anticorupţie ucraineni au făcut cunoscut joi că "studiază" informaţiile de presă referitoare la finanţarea în 2010 a campaniei prezidenţiale a fostului premier Iulia Timoşenko de către regimul fostul preşedinte libian Muammar Gaddafi, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Biroul anticorupţie ucrainean (NABU) a început "să studieze" informaţiile privind "o posibilă obţinere" de către Iulia Timoşenko a "patru milioane de euro şi utilizarea lor ulterioară pentru a-şi finanţa campania electorală", a informat serviciul de presă al acestei structuri.Dacă "detectivii" NABU descoperă "semne de infracţiune", va fi deschisă o anchetă judiciară, a adăugat serviciul de presă.Iulia Timoşenko, în prezent deputat, figurează printre candidaţii cei mai bine plasaţi pentru prezidenţialele din 2019 din Ucraina, în faţa preşedintelui actual, Petro Poroşenko, potrivit ultimelor sondaje.Prim-ministru de două ori între 2005 şi 2010, ea a fost înfrântă la prezidenţiale de candidatul prorus Viktor Ianukovici.Într-un articol apărut în februarie în cotidianul saudit Asharq al-Awsat, un"asistent" al lui Seif al-Islam, fiul lui Muammar Gaddafi, a afirmat că s-a deplasat personal în Ucraina pentru a-i preda Iuliei Timoşenko aceste fonduri."Le aveam într-o valiză şi am mers în Ucraina la bordul unui avion privat. Am ajuns pe aeroportul din Kiev şi am predat valiza unui vicepremier", a declarat acest bărbat sub acoperirea anonimatului.Întrebată de AFP, o purtătoare de cuvânt a Iuliei Timoşenko a respins aceste afirmaţii. "Informaţiile nu corespund realităţii. Sunt o absurditate", a spus ea.După prezidenţialele din 2010, Iulia Timoşenko a fost închisă pentru abuz de putere într-un dosar considerat de Occident ca justiţie selectivă. Ea a fost eliberată după răsturnarea lui Viktor Ianukovici în urma revoltei pro-occidentale din februarie 2014 şi s-a clasat pe locul al doilea la prezidenţiale trei luni mai târziu.În cursul unei vizite în Ucraina, în 2008, Muammar Gaddafi s-a întâlnit cu Iulia Timoşenko în cortul său de beduin instalat în centrul Kievului. El a fost ucis în Libia în octombrie 2011 de către rebeli.