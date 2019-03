UDMR, in razboi cu Academia Romana: 'Intenția este sa nu existe reprezentare maghiara in Romania'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reclamat atacurile la adresa Uniunii pentru a ajunge sub pragul de 5%, acuzând instituții ale Academiei Române că au intenția de a nu exista reprezentare maghiară în România și ca un partid mixt să preia această reprezentare, transmite MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, la Oradea, la Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) al UDMR, că intențiile le-a văzut până acum din alte direcții și nu din cetatea științei românești, apreciind că aceste lucruri trebuie recunoscute și nu „măturate sub preș”.

„Mai avem peste 70 de zile până la alegeri, iar în urmă cu doi ani și jumătate am avut succes, ceea ce ne-a dat curaj. Întrebarea este dacă acest succes poate fi repetat la europarlamentare și în anii care vin în condițiile în care suntem destul de des atacați și este vădit clar că se încearcă să ne împingă sub 5%. Dacă cineva nu citește altceva decât că Academia Română, una dintre instituțiile acesteia, conducătorul acesteia, și nu doresc să dau nume, ce fel de studii publice, atunci este clar, și nu este vorba despre un partid politic sau o organizație, care sunt intențiile. Intenția este să nu existe reprezentare maghiară în România, ca un partid mixt să preia reprezentarea maghiarilor, ca maghiarii să fie categorisiți pe marginea unei ideologii. Aceste intenții le-am văzut până acum din alte direcții și nu din cetatea științei românești. Trebuie recunoscut acest lucru, trebuie să vorbim, nu este ceva ce poate fi măturat sub preș, nu este o glumă, este ceva extrem de serios, nu este ceva ce poate fi uitat de pe o zi pe alta”, a spus Kelemen.

Acesta a subliniat că anul 2019 va fi unul greu, aspect care se va reflecta și în campania electorală pentru europarlamentare.

„Avem nevoie de fiecare coleg, de fiecare primar și consilier care se poate adresa maghiarilor pe plan local. (...) În momentul de față trebuie să ne apărăm, să ne protejăm și vedem că, în momentul în care vrem să facem acest lucru, suntem atacați. Creștin fiind, îmi imaginez că atunci când iau o palmă, să întorc obrazul și pot să fac asta până sunt bătut măr, dar când este vorba de comunitate nu pot accepta o astfel de atitudine. Atunci când am protejat și apărat simbolurile comunității maghiare am reprezentat cauza comunității, am dat un răspuns la acest discurs al urii. Când este vorba despre comunitate, avem sarcina să protejăm comunitatea, simbolurile și valorile”, a conchis Kelemen Hunor.

