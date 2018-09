UDMR santajeaza PSD-ul? Conditii pentru a continua protocolul de colaborare

Kelemen Hunor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD este in vigoare dar formatiunea maghiara nu deschide „niciu subiect” pana cand Guvernul nu ”rezolva” problema ordonantei simple privind predarea limbii romane. Cu alte cuvinte, UDMR-ul ar putea incerca un santaj la adresa PSD-ului. „Nu e vorba de reinoire, noi am semnat pentru patru ani si daca nu intrerupe cineva e in vigoare. Noi facem o analiza in fiecare sesiune. In acest moment, eu am spus ca pana nu se rezolva problema aceea din ordonanta simpla din august, acel articol privind predarea limbii si literaturii romane in scoala generala in clasele primare, ...