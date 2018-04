Udrea se DEZLANTUIE, dupa refuzul magistratilor romani: Demers NEASTEPTAT al fostului ministru - 'Sa vad atunci ce mai face onorata instanta...'

Elena Udrea se dezlănţuie, după ce magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au refuzat cererea unei audieri la distanţă. Într-o intervenţie la România TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judecătorilor din dosarul ei, susţinând că aceştia nu urmăresc altceva decât condamnarea ei.

Citeşte şi: Ora DEZVĂLUIRILOR: Ce a vorbit Elena Udrea cu Traian Băsescu, după fuga ei în Costa Rica

"Mă aşteptam ca azi instanţa să facă cum a făcut la ultimele termene: să respingă tot ce înseamnă probe în favoarea mea şi să grăbească totul pentru a se da o decizie de condamnare la adresa mea. Azi am pregătit cu avocaţii o cerere care a vizat audierea mea la distanţă, am dreptul la audiere, prin mijloace specifice. De ce audiere la distanţă? Pentru că nu pot fi prezentă la proces pentru că am primit statut de refugiat. Evident că instanţa, cum mă aşteptam, nu a ţinut cont de dovezi, sugerând că sunt doar solicitant şi nu am acest statut.", a spus Elena Udrea la RTV.

Citeşte şi: DNA 'acuză', după BOMBA lansată de Udrea: 'Statutul de refugiat e PROVIZORIU'. Replica TRANŞANTĂ a apărătorului fostului ministru

Mai mult decât atât, Udrea a dezvăluit faptul că a cerut insituţiilor din Costa Rica eliberarea unui document care să ateste obţinerea statutului de refugiat politic.

"Am depus ieri o solicitare în care am cerut să mi se elibereze un document statutul meu deja obţinut de refugiat. Doar că această cerere pe care am înregistrat-o la Institutul pentru Migraţie primeşte răspuns în 8 zile. În 8 zile primesc acest răspuns explicit şi să văd atunci ce mai face onorata instanţă.", a precizat Udrea.