Udrea spune ca nu vrea sa calce pe urmele lui Tutea, sa faca puscarie pentru un popor de idioti. Ramane in Costa Rica!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia unei interventii telefonice din Costa Rica la B1TV, Elena Udrea a lasat sa se inteleaga ca nu o sa se intoarca in tara daca instanta ii va mentine condamnarea cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Intrebata daca intentioneaza sa revina in conditiile in care sentinta ii va fi nefavorabila, Elena Udrea l-a citat pe Petre Tutea si a precizat ca nu doreste sa ajunga in situatia regretabila a marelui filosof roman. ”Eu stiu ca pentru foarte multi nu conteaza daca eu sunt sau nu vinovata in dosarul acesta. Conteaza doar sa ajung la puscarie. Eu nu as vrea sa ajung sa il citez pe Tutea, care spunea: cat de prost am fost sa sufar 13 ani in puscarie pentru un popor de idioti. N-as vrea sa cred ca ...