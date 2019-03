UE va exclude Marea Britanie automat in iulie, daca britanicii nu participa la scrutinul european

ue google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tarile Uniunii Europene vor decide excluderea Marii Britanii din Blocul comunitar de la 1 iulie in cazul in care Guvernul de la Londra nu va accepta participarea la scrutinul europarlamentar programat in luna mai, arata un proiect de document al Consiliului UE. "Apartenenta Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana se va incheia la 1 iulie, daca natiunea nu va participa la alegerile europarlamentare din luna mai", arata un proiect de document distribuit la o reuniune a ambasadorilor tarilor UE inaintea summitului Consiliului European din 21-22 martie, informeaza agentia de presa italiana ANSA. Documentul a fost elaborat in contextul in care Guvernul Theresa May se pregate ...