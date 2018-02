UE vrea sa se extinda cu 6 state langa Romania. Ce tari sunt pe lista scurta a Bruxelles-ului

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei din Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor candidate. Iar in masura in care o tara candidata va indeplini pana atunci sau mai devreme toate criteriile pentru aderare, vom actiona astfel incat eforturile acesteia sa fie recunoscute de UE". Serbia si M ...