UEFA infiinteaza o noua competitie europeana intercluburi, pe langa Liga Campionilor si Liga Europa

Jojo, probleme cu fetița: ”Am facut o vizita doamnei doctor și suntem acasa cu supica, medicamente…” Nici bine nu a început grădinița că fetița lui Jojo se confruntă cu probleme de sănătate. Micuța Zora a ajuns pe mâna medicilor! (VEZI ȘI: CUM POȚI CÂȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Fetița lui Jojo se confruntă cu o mică răceală așa că mămica ei a decis să o ducă la medic. Micuța Zora are […] The post Jojo, probleme cu fetița: ”Am făcut o vizită doamnei doctor și suntem acasă cu supică, medicamente…” appeared first on Cancan.ro.

Rareș Bogdan a rabufnit dupa dezvaluirile lui Ponta: Nu discutam suficient despre 10 august! EXCLUSIV Victor Ponta a făcut clarificări în situația pozei pe care a postat-o duminică pe rețeaua socială Facebook. Într-o apari ...

Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei. Cu cine seamana micuța Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei, Rita. Numele fetiței provine din spaniolă și este forma mai scurtă a numelui Margarita, care înseamnă cinste, onestitate și curaj. Laura Cosoi este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru prima dată. Vedeta a născut-o pe 11 iunie pe fetița ei perfect […] The post Laura Cosoi a postat pe Instagram prima fotografie cu chipul fetiței ei. Cu cine seamănă micuța appeared first on Cancan.ro.

Dumitru Buzatu, intervenție-șoc in disputa din PSD: Firea a facut bine. Exprimarea publica ne aduce un beneficiu! EXCLUSIV Unul dintre cei mai importanți baroni social-democrați, șeful PSD Vaslui Dumitru Buzatu, marți, într-o declarație exclus ...

SONDAJ: Un sfert din romani sufera de frig in casa si nu au spatiu locativ suficient Una din patru gospodării se plânge de spaţiu insuficient şi frig în casă şi 3 din 4 au cel puţin o urgenţă locativă, arată un sondaj realizat de IRSOP şi prezentat marţi de Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ din România - ABDLR.

Rusia este principalul suspect in cazul atacurilor electromagnetice care au vizat diplomatii americani Rusia este principalul suspect în cazul atacurilor electromagnetice care au vizat angajaţi diplomatici americani în Cuba şi China, afirmă oficiali americani citaţi de NBC News.

Eduard Hellvig, seful SRI, a aflat data la care este chemat la AUDIERI in Comisia parlamentara de control al activitatii Serviciului Preşedintele Comisiei de control al activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat, marţi, că, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, au decis invitarea la audiere în forul legislativ, joi, de la ora 11.00, a directorului Serviciului, Eduard Hellvig.

Ungaria acuza ONU ca folosește 'jumatați de adevar' in raportul privind politica maghiara referitoare la migranți Budapesta a respins marţi criticile privind politica sa referitoare la migranţi formulate de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, care a luat cunoştinţă de 'informaţii şocante' potrivit cărora migranţilor reţinuţi în zonele de tranzit din Ungaria li s-a refuzat hrana, relatează AFP pr ...

Un mare actor si-a prezentat ultimul film din cariera Actorul american Robert Redford, în vârstă de 81 de ani, şi-a prezentat la Festivalul de Film de la Toronto (6 - 16 septembrie), Canada, ultimul lungmetraj din carieră în care a jucat, "The Old Man & the Gun", în aplauzele publicului, potrivit Reuters.