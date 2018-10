Patrunjel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa faptul ca are proprietati diuretice si ajuta la eliminarea urinei, patrunjelul previne formarea pietrelor la rinichi. Stii care sunt uimitoarele beneficii ale patrunjelului pentru rinichi? Este bine sa cunoastem cat mai multe remedii pentru a asigura functionarea optima a acestor organe. Rinichii sunt doua organe in forma de fasole localizate in spatele cavitatii abdominale, chiar deasupra taliei. Acestia reprezinta unul dintre principalele filtre din corp, ajutand la eliminarea substantelor nefolositoare prin urina. Rinichii retin in organism doar ceea ce este util. Pe langa filtrare, exista si alte functii renale, cum ar fi reglarea tensiunii arteriale prin stimularea productiei de eritro ...