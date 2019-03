Uimitor! Iata ce se intampla in organismul tau daca mananci masline in fiecare zi

masline google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incearca sa adaugi cat mai multe masline in alimentatia zilnica, atat murate cat si deshidratate! Aceste fructe-minune (da, practic, maslinele intra in categoria fructelor) sunt originare din anumite zone ale Asiei, Americii si Africii. In conditii propice, arborii de maslin pot trai si sute de ani. Atentie, insa! Maslinele verzi si negre pe care le cumparam din supermarket-uri si piete nu sunt cele culese direct din copac, si exista un motiv intemeiat pentru asta. Cu cateva exceptii, cele mai multe soiuri de masline crude nu sunt comestibile ca atare, iar fructul neprelucrat este foarte amar. Maslinele pe care le consumam trebuie sa fie intai prelucrate ca sa devina comestibile si gustoase. Prelucrarea masli ...