Uita de frig: BUBUS, prima jacheta cu incalzire integrata, soseste in Romania in aceasta iarna!

In fiecare an, in aceasta perioada, incepem sa cautam prin dulapuri hainele groase. Schimbam hainele de vara pentru cele de iarna si de fiecare data ne ramane doar sa speram ca anul acesta iarna nu va fi extrem de rece. Si astfel, ajungem sa iesim pe strada infasurati precum o ceapa, cu mai multe straturi de haine, incercand sa facem tot ce putem sa scapam de frig.