Uite asa isi bat joc de educatia copiilor vostri! S-au descoperit greseli majore si in manualele de Limba si Literatura Romana

Si in manualul de Limba si Literatura Romana de clasa a VI-a, realizat de Editura Ministerului Educatiei, se afla erori. Concret, in paginile cartii se gasesc dezacorduri si greseli de punctuatie. O greseala majora este dezacordul intre subiect si predicat. Vedem scris „Castelul medieval aveau o arhitectura", in loc de „Castelul medieval avea o arhitectura". Un alt dezacord apare intr-o alta povestioara: „O familie obisnuita... se abat putin de la drum si se trezesc in mijlocul unei povesti". Mai mult, se observa o inconsecventa in ceea ce priveste scrierea numelor unor opere literare. Uneori, autorii le scriu folosind ghilimelele, alteori folosind textul italic.