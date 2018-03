Uleiul esential de menta nu ar trebui sa lipseasca din nici o casa - Numeroase beneficii pentru diverse afectiuni

Menta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Beneficiile pentru sanatate ale uleiului esential de menta includ capacitatea de a trata indigestia, problemele respiratorii, dureri de cap, greata, febra, spasme de stomac si intestin, precum si durere. Datorita prezentei mentolului, acest ulei este des folosit in diferite produse comerciale (sapun, pasta de dinti, etc). Este foarte benefic parului, continand numeroase minerale si substante nutritive, inclusiv mangan, fier, magneziu, calciu, folat, potasiu si cupru, dar si acizi grasi omega-3, vitamina A si C. Uleiul de menta este foarte util pentru digestie. Oamenii pun adesea cateva picaturi de ulei esential de menta intr-un pahar de apa si il beau dupa masa pentru proprietatile sale benefice. E ...