Ultima fita in Vama Veche - sa intri cu BMW-ul in apele marii - VIDEO

Imagini incredibile din Vama Veche. Cativa tineri au intrat cu masina in mare si acum se chinuie sa o scoata. Posesorul BMW-ului risca sa primeasca o amenda uriasa. 20.000 de lei ar putea sa primeasca cei care intra cu autoturismele pe plaja. Doar ca tanarul acesta nu a intrat doar pe plaja cu masina, ci si in apa. Tinerii nu reusesc sa scoata autoturismul din apa. Nu se stie din ce motiv au intrat tinerii cu masina in mare. In cele din urma, acestia au reusit sa scoata masina din apa singuri, fara interventia specialistilor.